По всей Украине с ночи до утра длилась воздушная тревога: что происходило

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

«Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — подчёркивается в оперативной информации Генштаба состоянием на 6 утра 30 августа.

Известно, что Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Кировоградской области и Черкассах. ПВО ВСУ работала ночью в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях, под Киевом.

В 3 ночи председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер написал в Telegram: «Российские террористы атакуют Одесскую область ракетами. Жители и гости региона, пожалуйста, будьте в укрытиях к отбою! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу!».

Около 4-х утра ВС ВСУ сообщили о зафиксированных пусках крылатых ракет с Ту-95МС.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о падении обломков ракет в двух районах столицы: «В Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском тоже падение обломков. Все службы следуют на место. Медики выехали на вызовы по двум адресам в Шевченковский район».

Позже мэр Одессы добавил, что в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую — 24-летняя девушка получила резаные раны от осколков стекла. Погибли два охранника предприятия в возрасте 26 и 36 лет. Всего раненых трое, двое из которых госпитализированы.

По информации Киевской горвоенадминистрации, враг совершил массированную комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет.

«Сначала рашисты применили ударные БпЛА (предварительно, барражирующие боеприпасы «Shahed»). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс», — говорится в сообщении.

«Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны», — подчеркнули в КГВА. После падения обломков возникли пожары, в частности, в Фастовском и Бучанском районах, где обломками ракет повреждены частные дома и кладбище. По состоянию на 6:30 продолжаются работы по устранению последствий.

Оккупанты атаковали дронами один из объектов инфраструктуры Житомирщины. Часть целей удалось сбить – обломки повредили железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

В общей сложности, по данным Главнокомандующего ВСУ, всего зафиксировано 44 вражеских воздушных цели: 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолётов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса. 16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 — с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Как сообщала Одесса News, ночью 28 августа из 6 крылатых ракет, выпущенных по Украине, 4 сбито ПВО.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Инфографика: Главнокомандующий ВСУ

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