Разведка Британии назвала следующую цель российских оккупантов на Донбассе

Следующей целью российских оккупантов на Донбассе, скорее всего, станет Северск Донецкой области.

Об этом 8 июля в Twitter заявила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки, пишет издание ГОРДОН.

«Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку её силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – району городов Славянск – Краматорск», – говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная 7 июля Минобороны Великобритании

По данным британской разведки, сейчас российские захватчики концентрируют свою технику в направлении Северска, который находится примерно в 8 км от нынешней линии фронта.

В ведомстве также отметили, что украинские военнослужащие продолжают постепенно продвигаться к оккупированному Херсону.

Как сообщала Одесса News, по итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений ВСУ за прошедшие сутки потери противника составляют 12 военнослужащих, один танк, гаубица «Мста-Б», cклад боеприпасов и БПЛА «Орлан-10».

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