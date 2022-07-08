Выпущенная 8 июля в сторону Одессы вражеская ракета не долетела до цели

Около 10:00 8 июля с самолёта Су-30 со стороны Чёрного моря российская армия выпустила по Одесской области крылатую ракету типа Х-31.

Как информирует спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ракета, направляясь к побережью, разорвалась над морем.

Как сообщала Одесса News, самолёт России 7 июля снова обстрелял Одесскую область ракетами, повторно попав при этом в танкер Millennial Spirit под флагом Молдовы, который дрейфует в Чёрном море без экипажа.

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