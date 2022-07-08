Одесса получила гуманитарную помощь из Норвегии

Одесса получила гуманитарную помощь от Королевства Норвегия.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Большую поддержку в поиске редких лекарств, формировании гуманитарного груза и доставке его в Одессу оказал Почётный консул Королевства Норвегия в Одессе Олег Фомичёв, — говорится в сообщении.

Отмечается, что медикаменты, гигиенические средства, специализированное питание для детей с особыми потребностями – это сегодня крайне необходимо.

Одесситы выражают искреннюю благодарность всем, кто в это сложное военное время солидарен с Украиной и оказывает всестороннюю поддержку нашему городу, — резюмируется в сообщении горсовета.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Одесса получила помощь из США от компании Project C.U.R.E.

Фото: «Одесса»

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