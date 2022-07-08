Зеленский: Отставка Джонсона не повлияет на политику Лондона к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что отставка Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны и в ближайшее время она не изменится.

Об этом президент Украины сказал в интервью CNN 7 июля, пишет Гордон.

Зеленский назвал Джонсона «настоящим другом Украины» и отметил, что страна многое получила от отношений с ним, в первую очередь, речь о военной поддержке.

7 июля Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Джонсоном, сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

В связи с объявлением Борисом Джонсоном о сложении полномочий главы Консервативной партии Президент Украины выразил Премьер-министру искреннюю благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.

«Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и всё украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой Офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали её особенной», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также проинформировал собеседника о развитии ситуации на фронте.

Было обсуждено текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. Особое внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов.

Как сообщала Одесса News, Борис Джонсон занимает пост премьера с июля 2019 года. До этого он возглавлял министерство иностранных дел королевства, восемь лет (с 2008-го по 2016 год) был мэром Лондона.

В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жёсткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.

Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушёл в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, всё равно назначил его на высокий пост.

В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров.

За помощь Одессе во время вторжения РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон награждён Почётными знаками имени Григория Маразли I, II и III степеней, что означает автоматическое получение звания Почётного гражданина Одессы.

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