Лавров досрочно покинул саммит G20 в Индонезии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что страны Запада, надеясь на военную победу Украины в войне с Россией и предоставляя оборонную помощь, «мешают» Киеву возобновить переговоры с Москвой.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита глав МИД в Индонезии 8 июля, трансляция велась на странице МИД в VK.

Он заявил, что представители G20 «сбивались на оголтелую критику» РФ в связи с войной, которую она ведёт против Украины (Лавров назвал это «ситуацией» в стране, не употребляя слова «война», — ред.).

«Агрессоры, захватчики, оккупанты. Много мы чего сегодня услышали», – пожаловался глава российского МИД.

По словам Лаврова, все участники саммита призывали Россию прекратить войну и достичь мирного соглашения. Он отметил, что переговоры остановила Украина.

«Если Запад хочет переговоров, то ему надо это иметь в виду. Если он хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие заявления, то тогда наверное говорить с Западом не о чем. Потому что он этими своими заявлениями не позволяет Украине перейти к мирному процессу», – добавил Лавров.

Он считает, что страны Запада «заставляют Украину брать своё воружение». С этим Москва «смириться не может».

Также Лавров ответил на вопрос об отказе представителей G20 делать групповое фото с ним. Он сказал, что «никого не приглашал фотографироваться и вообще не приглашал никого никуда».

В то же время, как отмечает AFP, Лавров не смог слушать выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы – он отсутствовал в зале во время обращения главы украинского МИД.

В обеде Лавров решил не участвовать, сказала спикер МИД РФ Мария Захарова. После двусторонних встреч и выступления перед СМИ он должен был уехать.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что в ходе вторжения в Украину российская армия намерена захватить всю территорию Донбасса.

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