В Одессе от обстрела порта погиб командир корабля морской охраны

В результате ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы погиб командир корабля морской охраны, капитан 3-го ранга Владимир Ковальчук.

Об этом в Facebook сообщили в Нерубайской сельской тергромаде.

«В результате вражеских ракетных обстрелов по припортовой инфраструктуре погиб командир корабля морской охраны, капитан 3-го ранга Ковальчук Владимир Петрович», — говорится в сообщении.

Прощание и погребение Ковальчука состоялось сегодня 24 сентября. Из соображений безопасности подробную информацию о месте и времени захоронения Героя не разглашают.

Как сообщал Одесса News, днём ​​20 сентября армия РФ нанесла удар баллистической ракетой «Искандер-М» по портовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрела было повреждено гражданское судно, четверо пострадавших.

Фото: facebook.com/nerubayska.gromada

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