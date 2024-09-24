В Одессе от обстрела порта погиб командир корабля морской охраны

В результате ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы погиб командир корабля морской охраны, капитан 3-го ранга Владимир Ковальчук.
Об этом в Facebook сообщили в Нерубайской сельской тергромаде.
«В результате вражеских ракетных обстрелов по припортовой инфраструктуре погиб командир корабля морской охраны, капитан 3-го ранга Ковальчук Владимир Петрович», — говорится в сообщении.
Прощание и погребение Ковальчука состоялось сегодня 24 сентября. Из соображений безопасности подробную информацию о месте и времени захоронения Героя не разглашают.
Как сообщал Одесса News, днём 20 сентября армия РФ нанесла удар баллистической ракетой «Искандер-М» по портовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрела было повреждено гражданское судно, четверо пострадавших.
Фото: facebook.com/nerubayska.gromada
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy