Тактическая авиация ВС ВСУ уничтожила десантный корабль России «Новочеркасск»

Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в районе Феодосии.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

«Результат — «на лицо»!»,- поделились впечатлениями от удара в Воздушных Силах.

По информации жителей Феодосии, в ночь на вторник, 26 декабря, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Около 01:50 в чатах Феодосии появилась информация о громких взрывах и пожаре в районе порта. Оккупанты сразу перекрыли движение по Крымскому мосту. Российский Telegram-канал SHOT написал, что жители Феодосии слышали несколько взрывов в районе порта, затем в небе появились следы дыма. В городе работала противовоздушная оборона.

«Ох…еть, бл…, вот это взрыв! Волной меня снесло, ты видел?!», – говорит голос за кадром видео российского издания Astra в Telegram, снятого из окна квартиры, расположенной в доме с видом на порт в Феодосии.

Также, по информации росСМИ, в результате взрыва в Феодосии повреждён железнодорожный вокзал. Пригородные поезда из Феодосии в Джанкой по техническим причинам отправятся не от конечной станции, а со станции Айвазовская.

Кстати, «Новочеркасск» — это корабль проекта 775, строившийся для СССР социалистической Польшей с 1975 по 1991 год с учётом возможности проведения операций в океане. Такой же точно украинский корабль «Константин Ольшанский» российские войска захватили в Крыму в 2014 году. Первая попытка атаковать «Новочеркасск» была 24 марта 2022 года в порту временно оккупированного Бердянска. Сегодня корабль оккупантов добили.

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