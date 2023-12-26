Мэр Одессы поздравил раненых военных с новогодними праздниками

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил с рождественскими и новогодними праздниками раненых военных и других пациентов, проходящих лечение и реабилитацию в одном из медицинских учреждений Одессы.

Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. официально».

Отмечается, что городские творческие коллективы подготовили танцевальные и вокальные номера, а благотворительный фонд «Дотянись до неба» – вкусняшки.

«Благодарю наших педагогов и детей, которые тщательно подготовились, чтобы поздравить наших защитников!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мэр также сообщил, что на днях закончилась акция «Кофе с образованием», начатая накануне Дня Святого Николая. За это время собрано почти 1,8 миллиона гривен на плавсредства для переправы через Днепр.

«Прекрасный новогодний подарок для наших Вооружённых сил от родителей и детей Одессы. Искренне благодарю организаторов и всех, кто присоединился к акции. Поздравляю с Рождеством! Крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия каждой одесской семье!» – поздравил мэр Одессы.

Одесса News информировала, что Геннадий Труханов прислал новогодние и рождественские поздравления всем одесситам.

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