Вечером 12 декабря Одессу атаковали дронами, есть разрушения и раненые

В течение нескольких часов вечером 12 декабря российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщают в Telegram Воздушные Силы ВСУ.

«Силами противовоздушной обороны юга Украины были поражены все 9 БпЛА типа «Shahed-131/136». Один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. 2 гражданских сотрудника получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Telegram-канал «Одесса. Официально» уточняет, что «в результате российской атаки многочисленные ранения, переломы и ожоги получили двое мужчин. Один в состоянии средней тяжести, другой в тяжёлом состоянии госпитализированы».

Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 — выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

«Очередная атака на Одесскую область. Очередной мирный объект – территория нашего КП с гражданским автотранспортом – грузовым и легковым. К сожалению, есть пострадавшие. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Однако врагу не сломить ни Одессу, ни одесситов. Держимся!», — обратился к жителям города мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что ночью 12 декабря во время вражеской дроновой атаки Силами противовоздушной обороны было уничтожено 5 БпЛА типа «Shahed-131/136»: 2 — в Одесской области, по одному — в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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