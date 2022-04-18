Враг нанёс 4 ракетных удара по Львову

Сегодня, 18 апреля, утром совершено четыре ракетных удара по Львову.

По предварительным данным, вследствие ракетных ударов погибли шесть человек, ещё восемь пострадали, в том числе ребёнок.

Об этом в Теlegram сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. В числе пострадавших – один ребёнок. Данные уточняются», – написал Козицкий.

Отмечается, что, по информации Воздушного командования «Запад», совершено четыре ракетных удара по Львову: три – по объекту военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу. Вследствие попаданий произошли пожары. Тушение ещё продолжается. Объекты существенно повреждены.

Во время утренних обстрелов российскими войсками Львова несколько ракет были выпущены возле Главного железнодорожного вокзала, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Об этом в Теlegram сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

«Несколько ракет были выпущены рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали чётко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов», – написал Камышин.

Как уточнили в «Укрзализныце», из-за скопления поездов, ожидавших отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка прибытия к вокзалу. Железнодорожники делают всё для минимизации времени задержки.

Во Львовской ОГА сообщили, что ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях.

«Высадка и посадка на поезда возобновлена ​​после окончания сигнала тревоги», — добавили в ОВА.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 18 апреля в Украине от военных действий погибли 205 детей.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod