В бою за Украину погиб житель Одесской области Павел Балтян, светлая ему память

4 марта Кодымская громада Одесской области простилась с погибшим на фронте защитником Украины Павлом Балтяном.

Об этом сообщили в Кодымской громаде.

Павел Балтян был командиром 3-го гранатомётного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки. В ряды ВСУ он вступил ещё в 2020 году.

Жизнь воина оборвалась 27 февраля. Во время штурмовых действий вблизи населённого пункта Невельское Донецкой области он получил несовместимые с жизнью ранения.

Прощание с Героем состоялось в его родном доме в селе Петровка. Затем павшего бойца встретили живым коридором в городе Кодыма, где на площади Победы состоялась общественная панихида.

Павла Балтяна похоронили на Аллее Славы рядом с побратимами. У погибшего остались родители, жена и сын.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в посёлке городского типа Авангард Одесской области прощались с погибшим в боях за Херсон Павлом Исько.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Кодымская громада/Facebook

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