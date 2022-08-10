Девочка из Одесской области отрезала и продала свою косу, а деньги отдала для ВСУ

Десятилетняя Даша Безуглая из села Песчаная Подольского района Одесской области срезала почти 60 сантиметров волос и продала их, оотдав деньги на нужды ВСУ.

Об этом сообщает ТСН, передаёт Одесса News.

Отмечается, что Даша отращивала волосы более 4-х лет.

Сердцем поняв все сложности нашей армии, Даша с родными поехала в парикмахерскую областного центра, где ей за срезанные волосы заплатили 10 400 гривен.

Даша все деньги до копейки отдала волонтёрам. «Хочу, чтобы на эти деньги купили воинам лекарства и еду», — сказала Даша.

Волонтёры купили на Дашины деньги 4 болидных колеса для автопарка воинской части в херсонском направлении и отблагодарили девочку поощрительной поездкой во Львов.

Одесса News информировала об одесских волонтёрах, которые с первых дней войны организовали на местном швейном предприятии изготовление качественных плитоносок – чехлов для бронежилетов, военной одежды и снаряжения.

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