В 167-й день войны на юге Украины уничтожено 35 военных, танк и беспилотник

За прошедшие, 167-е по счёту с начала войны, сутки на юге Украины ВСУ нанесли 7 авиаударов по противнику, вследствие чего тот понёс потери в живой силе, вооружении и технике.

Об этом сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

По результатам работы авиации и ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ уже известно, что в этот боевой день враг потерял 35 своих военнослужащих, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, в том числе 1 танк Т-72 и 1 командно-штабную машину.

«Уничтожен ещё один состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького», — говорится в сообщении.

От авиаударов разбиты 5 средоточий живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и нанесены удары по 2 опорным пунктам более 40 км от Херсона.

Также в Бериславском районе очередной беспилотник «Орлан-10» был точно заземлён зенитно-ракетным подразделением.

По информации полковника Назарова, военная ситуация в операционной зоне Командования «Юг» ВСУ остаётся напряжённой и сложной, но «развитие её находится под контролем сил обороны». Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 09.08.2022

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки враг не досчитался 23 военных, одного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», танка Т-72, ​​самоходной гаубицы «Мста-С», 5 автомобилей, в том числе бронированных.

На главном фото: «Матрос Джейн» – военнослужащая отдельного батальона морской пехоты Лариса Малая, в мирное время — журналист из Запорожья.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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