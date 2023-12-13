Байден призвал Зеленского «не терять надежды»

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

«Я очень рад быть сегодня здесь, в Белом доме, чтобы поделиться очень важными сообщениями. Благодарен за приглашение. Я хотел бы поблагодарить Америку и наших партнёров за поддержку», – сказал Владимир Зеленский перед началом встречи с Президентом США в Белом доме.

«Люди должны быть уверены, что свобода безопасна и достаточно сильна, чтобы победить», – сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны, Президент США подчеркнул, что от принятых сейчас решений будет зависеть будущее на десятилетие вперед, в частности, в Европе.

«Мы видели, что происходит, когда диктаторы не получают наказания за смерти и разрушения, которые они повлекли. Они идут дальше. Угроза Америке, Европе и миру только растёт», – заявил он.

Джозеф Байден отметил важность принятия Конгрессом США решения о финансировании Украины перед тем, как конгрессмены пойдут на рождественский перерыв. «Я только что подписал решение о выделении 200 миллионов долларов для обороны Украины», – сообщил он.

«Господин Президент, я призываю Конгресс поступить правильно. Поддержать Украину и защитить свободу. Я хочу поблагодарить за ваш визит и содействие. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду», – добавил Джозеф Байден. Конгресс США не должен делать президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину «рождественский подарок», не оказывая Украине дополнительной поддержки, сказал он.

На совместной пресс-конференции с Джо Байденом, как сообщает издание «Гордон«, Зеленский отверг любую возможность жертвовать украинскими территориями ради мира.

«Как может Украина просто отдать свои территории? Это абсолютное безумие. Там живут наши люди, там живут семьи, дети, всё это – часть украинского общества. Мы говорим о живых людях. Над ними издеваются, их насилуют, их убивают. Отдать детей? Я не знаю, кто об этом говорит, но у меня к ним один вопрос: готовы ли они отдать своих детей в руки террористам? Думаю, что нет», – сказал он.

Реагируя на слова журналистов о замедлении украинского контрнаступления, Зеленский подчеркнул, что Украина имела значительные успехи на фронте, которые дались нелегко. В частности, он упомянул об атаках на корабли РФ, а также ликвидации силами обороны 20 тыс. вагнеровцев.

«Вагнеровцы – это серьёзные террористы, которые наводили хаос всюду: на африканском континенте, в Сирии, в Украине. Ядра этой террористической организации уже нет, это сделала Украина», – отметил он.

Президент также добавил, что по итогам визита ощутил поддержку администрации президента Байдена.

«Я также почувствовал от сенаторов, мы об этом говорили. Все эти сигналы были. Они были более чем положительные, но мы знаем, что есть слова, а есть конкретный результат. Будем надеяться на отличный результат», – подчеркнул он.

Как информировала Одесса News, 11 декабря в Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой, а также с представителями американских оборонных предприятий, а 12 декабря в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Украины провёл в Конгрессе США встречу с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером, лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом и сенаторами.

Фото: ОПУ

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