В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Долованюк, светлая память

10 января в селе Мирное Одесского района прощались с военнослужащим Вооружённых Сил Украины, местным жителем Игорем Долованюком, который погиб во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает пресс-служба Беляевского городского совета в Facеbook.

44-летний защитник был командиром отделения гранатомётчиков. Он пошёл на фронт добровольцем в ноябре 2022 года.

3 января во время выполнения боевых задач у Зеленополья, что в Запорожской области, во время вражеского обстрела получил тяжёлое осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Похоронили погибшего в его родном селе Мирное.

У Игоря остались сын и две дочери.

Как сообщала Одесса News, 4 января, получив ранения в бою, несовместимые с жизнью, погиб 36-летний житель Новоборисовской территориальной громады Одесской области Иван Черненко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Новоборисовская территориальная громада/Facebook

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