В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Варга, светлая ему память

28 ноября 2023 года в селе Богдановка Донецкой области во время вражеских штурмовых действий погиб житель Новогеоргиевки Одесской области 44-летний Валентин Варга.

Об этом сообщала в Facebook Ананьевская городская территориальная громада.

Валентин был военнослужащим 1-го мотопехотного отделения 1-го мотопехотного взвода мотопехотной роты ВСУ. Его призвали на военную службу в мае 2023 года.

У воина остались жена и дети.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в ноябре 2023 года защитника из Одесской области, гранатомётчика Петра Джулы.

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Фото: Ананьевская гортергромада/Facebook

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