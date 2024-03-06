ПВО не всегда удаётся перехватывать дроны на подлёте к Одессе: в чём причина

Из-за специфики географического положения Одессы противовоздушной обороне не всегда удаётся перехватить все вражеские беспилотники и ракеты.

Такое мнение высказал в эфире телемарафона «Единые новости» представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Укринформ.

«Одесса находится на побережье Чёрного моря, густонаселённый город, большие дома, инфраструктура. Размещение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удаётся перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением», – сказал Игнат.

Кстати. Силы ПВО ночью 6 марта сбили 38 из 42 дронов, которые оккупанты запустили по Украине.

Как сообщала Одесса News, ночью 5 марта 2024 года враг вновь атаковал ударными дронами типа «Shahed-131/136» территорию Украины, в том числе Одесскую область. Наши силы ПВО уничтожили 18 из 22 дронов. Однако, в Одесском районе в результате очередной вражеской атаки дронов повреждены здания рекреационного объекта и частный дом.

На главном фото боец спецподразделения «Одесщина» УДА

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