Кабмин нашёл деньги для Одесской области на быстрое восстановление

Кабмин Украины на заседании 5 марта выделил 9,3 млрд грн на быстрое восстановление для 13 областей, в том числе Одесской.

Об этом проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр правительства.

По словам Шмыгаля, одним из приоритетов правительства является возвращение украинцев из-за границы.

Как указал премьер, речь идёт не об административных мерах, а «исключительно о стимулах». Видеозапись речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

«Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации. На это работают программы внутри страны. Такие как «єВідновлення», «єОселя», гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса, – рассказал глава Кабмина. – Мы продолжаем быстрое восстановление. Сегодня выделяем из Фонда ликвидации последствий вооружённой агрессии 9,3 млрд грн для Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей».

Шмыгаль подчеркнул, что на эти средства будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, а также объекты критической инфраструктуры.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счёт арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль в апреле 2022 года.

4 июля 2023 года Шмыгаль заявлял, что одной из трёх задач украинского правительства являетчя быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.

Потребности на восстановление Украины составляют почти 485 млрд долларов США, из них на быстрое восстановление нужно потратить $15 млрд, рассказал Шмыгаль 15 февраля 2024 года.

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года, по словам Шмыгаля, Украина тратит на армию почти весь бюджет государства мирного времени.

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