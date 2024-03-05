В бою за Украину погиб житель Одесской области Пётр Джула, светлая ему память

На фронте погиб защитник Украины из Одесской области, гранатомётчик механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты воинской части А0666 28О-й МБр им.Рыцарей Зимнего Похода Пётр Джула.

Об этом сообщает в Facebook Захаровская громада.

Родился Пётр Джула 24 августа 1983 года в селе Виннички Пустомытовского района Львовской области. Встретил будущую супругу и переехал в живописную Павловку Одесской области, работал в павловском хозяйстве «Луч-2018».

Пётр Джула воевал с сентября 2023 года. После боя 12 ноября в районе населённого пункта Курдюмовка в Донецкой области считался пропавшим без вести. Впоследствии экспертиза ДНК подтвердила гибель солдата.

Пётр был отцом четверых детей.

На сайте Президента Украины размещена петиция с просьбой о присвоении Петру звания Герой Украины, под которой состоянием на 5 марта было 17406 подписей. Осталось 28 дней до рассмотрения петиции Президентом.

Одесса News сообщала о гибели 26 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Ивановка Купянского района Харьковской области жителя села Ларжанка Одесской области Владимира Гончарова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Христина Петривнык, Захаровская громада/Facebook

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