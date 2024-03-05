741-й день войны: ВСУ остановили продвижение врага на Авдеевском направлении

Начались 741-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Враг рвётся к захвату Донбасса. С начала суток и до 18.00 4 марта на Авдеевском направлении силы обороны Украины отразили 21 атаку российских оккупантов в районах населённых пунктов Новосёловка, Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий, видеозапись опубликована в YouTube канала «Ми – Україна».

По словам Лиховия, на Авдеевском направлении «обстановку удаётся стабилизировать и продвижение врага остановлено».

«Сёла Бердычи, Тоненькое враг частично контролирует, но силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, и продвижение врага остановлено ещё на этом рубеже», – подчеркнул спикер ОСГВ «Таврия».

По его словам, в район Новомихайловки Донецкой области российские оккупанты стягивают значительные резервы, чтобы попытаться захватить село, «перебрасывает подкрепления из глубинки российской».

Он подчеркнул, что на данный момент Новопавловское направление (ранее оно называлось Марьинское) является одним из самых горячих. Новомихайловка (чуть более 7 км на юго-запад от Марьинки Донецкой области).

«Там каждый день больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера — 20 на Авдеевском направлении, а в Новомихайловке и окрестностях – 30 штурмов. Но оборона держится. Враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова «совсем», – подытожил Лиховий.

Одесса News информировала, что 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о решении вывести силы обороны Украины из Авдеевки, объясняя это необходимостью сохранить жизнь украинских воинов.

После захвата Авдеевки оккупанты пошли в наступление на соседнее Ласточкино, из которого ВСУ также ушли 26 февраля, чтобы организовать оборону по линии населённых пунктов Орловка – Тоненькое – Бердычи и не допустить дальнейшего продвижения россиян в западном направлении.

27 февраля украинские подразделения отошли от Северного и Степового на Авдеевском направлении. Оккупанты уже пробовали зайти в Красногоровку и Орловку, но были выбиты.

Сырский заявил 29 февраля, что сейчас главная задача Украины на Авдеевском и Кураховском направлениях – удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где силы обороны ранее отступили.

На главном фото боец 17-й отдельной танковой Криворожской бригады им. Константина Пестушко ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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