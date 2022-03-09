Акционерное общество «Укрзализныця» обнародовала график движения поездов на 9 марта.
В частности, из Киева в Одессу поезд №105 Киев – Одесса отправится в 21.15, из Харькова в сторону Одессы поезд №7 выйдет в 21:43.
Рейсы по ст.Винница объявлены следующие:
- 00:28 — №105 Киев — Одесса
- 00:58 — №078 Одесса — Ковель
- 03:54 — №106 Одесса — Киев
Дополнительный эвакуационный рейс назначен из Одессы — поезд №238/237 отправлением в 22:32 — в Ужгород.
Перечень международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:
- №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №956 Львов – Хрубешув в 07:10;
- №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 907/908 Днипро – Хелм в 10:30;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов.
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