Акционерное общество «Укрзализныця» обнародовала график движения поездов на 9 марта.

В частности, из Киева в Одессу поезд №105 Киев – Одесса отправится в 21.15, из Харькова в сторону Одессы поезд №7 выйдет в 21:43.

Рейсы по ст.Винница объявлены следующие:

00:28 — №105 Киев — Одесса

00:58 — №078 Одесса — Ковель

03:54 — №106 Одесса — Киев

Дополнительный эвакуационный рейс назначен из Одессы — поезд №238/237 отправлением в 22:32 — в Ужгород.

Перечень международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:

№954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№956 Львов – Хрубешув в 07:10;

№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днипро – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Со станции Чоп на станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов.

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