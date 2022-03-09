14-й день войны: российский агрессор потерял более 12 тысяч личного состава

Начаты четырнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Российский агрессор с 24 февраля по 9 марта потерял более 12 тысяч личного состава, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в Facebook.

Кроме того, российские войска потеряли: танков – 317, боевых бронированных машин – 1070, артиллерийских систем – 120, РСЗО – 56, средств ПВО – 28, самолётов – 49, вертолётов – 81, автомобильной техники – 482, кораблей/катеров -3, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.



Отмечается, что на Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины, а также в районах населённых пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идёт оборона Чернигова. В населённых пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов, использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу, выводит из строя вышки сотовой связи.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определённые рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.

В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков. Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остаётся на низком уровне.

По имеющейся у Генштаба информации, среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

Как сообщала Одесса News, из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Фото: Генштаб ВСУ/Facеbook, Пушкинская

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