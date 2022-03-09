Генштаб ВСУ: Ожидается удар крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота

Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Как передаёт Одесса News, об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины на своей странице в Facеbook.

По оперативной информации по состоянию на 24:00 8 марта, в течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Cообщается, что «основные усилия враг продолжает сосредоточивать на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова, создании сухопутного коридора между ВОТ АР Крым и континентальной частью Российской Федерации и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей».

По имеющейся информации, на Таврическом и Южном направлениях противник силами до семнадцати БТГр удерживает населённые пункты Херсон, Энергодар, Васильевка, осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья, а с кораблей

Черноморского флота и Каспийской флотилии ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сказал российским захватчикам: «Здесь вы найдёте только смерть».

Фото: Пушкинская

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