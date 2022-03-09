С 9 марта начинаются бесплатные перевозки в Румынию

С 9 марта Украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина) – Тульча (Румыния).

Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.

Отправка будет происходить от причалов морского вокзала города Измаил дважды в день – в 8.00 и 14.00. Прибытие в Румынию, соответственно, в 10.30 и 15.30.

Одесская железная дорога подготовила одесситам, желающим воспользоваться этим маршрутом, такое предложение:

9 марта в 23:23 с вокзала Одесса Главная отправляется поезд в составе 4-х вагонов в Измаил прибытием в 05:00, затем с морвокзала Измаил отправление катером в Тульчу (Румыния), прибытие в 10:30; следующий рейс Измаил-Тульча в 14:00-15:30.

На катере 240 мест.

Все перевозки БЕСПЛАТНЫ!

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