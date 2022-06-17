Паром через Дунай будет ходить чаще

Паромная переправа через Дунай из Одесской области в Румынию Орловка–Исакча восстанавливает довоенный интвервал движения паромов.

Как сообщает «Пассажирский транспорт», на переправе через Дунай из Орловки (Одесская область) в Исакчу (Румыния) вводится новый график движения паромов, которые теперь будут отправляться каждые полтора часа.

Отправления из Орловки в направлении Исакчи будут проходить в 00:00, 01:30, 03:00, 04:30, 06:00, 07:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16: 30, 18:00, 19:30, 21:00 и 22:30.

«Паромный комплекс Орловка (Украина) совместно с Навром Бак (Румыния), начиная с этой недели, увеличили количество рейсов парома на международной паромной линии Орловка UA — Исакча RO, в связи с чем уменьшилось время ожидания с трёх часов до полутора часов», — указала пресс -служба переправы.

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