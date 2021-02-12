Паромный пункт «Орловка» начал пропуск для транспорта и пешеходов

С 11 февраля согласно решению Правительства Румынии от 11 февраля 2021 №140, сняты карантинные ограничения по перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска «Исакча».

Учитывая полученную информацию румынской стороны, Госпогранслужба Украины сообщила о снятии карантинных ограничений по перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска «Орловка».

Учитывая то, что в Румынии действует режим чрезвычайной ситуации, въехать на территорию соседнего государства могут члены семьи граждан Румынии; члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии; лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами согласно законодательству ЕС; лица, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, в частности, медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в транспортировке товаров; пассажиры, путешествующие из императивных мотивов и некоторые другие категории.



Отмечается, что путешественники с собой должны иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанного не позднее 48 часов и подтверждение необходимости въезда или транзита, а также желаемый перевод на румынский язык.

Для въезда в Украину и транзита необходим также отрицательный результат теста ПЦР, страхование для покрытия лечения от COVID на территории Украины (только для иностранцев), подтверждение необходимости въезда с целью транзита без ПЦР теста с обязательным выездом из государства в течение 2-х суток (только для иностранцев).

Как сообщала Одесса News, паромную переправу через Дунай «Орловка — Исакча» на границе с Румынией с октября 2020 года перевели в круглосуточный режим работы.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod