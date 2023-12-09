Одесский фигурист выиграл «серебро» турнира Edusport Trophy в Румынии

Фигурист из Одессы Вадим Новиков стал серебряным призёром Международного турнира Edusport Trophy в румынском городе Отопень.

Об этом сообщает Министерство молодёжи и спорта Украины в Facebook.

Отмечается, что в юниорской категории 17-летний Вадим был вторым в короткой программе (58,70 балла) и показал третий результат в произвольной (90,95).

«Воспитанник одесской СДЮСШОР «Льдинка» по итогам двух программ набрал 149,65 балла», — говорится в сообщении.

Победителем турнира среди юниоров стал представитель Израиля Никита Шейко.

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года Вадим Новиков (тренер – Ирина Кланцат) стал победителем международного турнира в соревнованиях среди юниоров, установив свой личный рекорд по сумме баллов, на международном турнире «Bellu Memorial» по фигурному катанию в Румынии.

Фото: facebook.com/minmolodsport; пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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