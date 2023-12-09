Одесская опера раскрыла секреты нового театрального сезона

Балетная труппа Одесского театра оперы и балета отметила своё 100-летие.

По случаю юбилея в репетиционном зале театра провели брифинг, сообщает Укринформ.

Как рассказала помощница генерального директора театра Людмила Сергийчук, балетная труппа была основана в 1923 году. Тогда её возглавил известный итальянский балетмейстер Роберт Баланотти. Первыми постановками труппы стали балет «Коппелия» и «Корсар».

«Рядом с Робертом Баланотти нужно вспомнить Касьяна Голейзовского – это экспериментатор и достопримечательность, которая смогла подтолкнуть развитие балетной труппы вперёд. Как писала тогда городская пресса, «Одесский театр стал современным балетным Голливудом, современной фабрикой нового танца, откуда он должен распространяться по всей Украине», – рассказала Сергийчук.

Среди выдающихся артистов труппы вспомнили Николая Трегубова, Игоря Чернышова, Наталью Рыженко, Виктора Смирнова, Сильвию Вайтер, Эльвиру Караваеву и многих другие невероятно творческие люди.

«Каждое имя – звёздное, вписанное золотыми буквами в историю нашей труппы. Все они слагают славу Оперного. Юбилей балетной труппы нашего театра является юбилеем балетного искусства Украины и мира, потому что многие наши артисты работали и работают уже не в Одесской опере», — добавила Сергийчук.

О трудностях, с которыми приходится сталкиваться артистам из-за войны, рассказал заведующий балетной труппой заслуженный артист Украины Гарри Севоян.

«Сложно работать во время воздушных тревог, нам приходится прерывать репетиции. Если тревога долгая, мышцы артиста могут остыть и нужно время, чтобы продолжить репетицию. Однако мы превозмогаем эти физические и психологические трудности и продолжаем работать», — сказал Севоян.

Также заведующий труппой вспомнил артиста балета Ростислава Янчишена, погибшего на войне.

«Наш друг отдал свою жизнь за наше будущее, за нашу свободу. Это неоценимая потеря», — подчеркнул он.

Что касается планов на юбилейный сезон, то зрителей ждёт «Дон Кихот», «Жизель», современный балет «Судьбы» и многие другие жемчужины. В планах театра также постановка балета «Коппелия».

«Отдельно хочу очертить премьеры в следующем году. Это современный балет на музыку украинского композитора Александра Родина, балетная импреза «Танго пламени и льда». Также в нашем репертуаре есть представления для семейного просмотра: балет «Сказка», «Снежная Королева» и «Белоснежка», — добавил Севоян.

Юбилейную дату театр празднует показом балета Адана «Жизель» (под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука).

По словам Севояна, в балетную труппу одесской оперы входит 70 артистов. В труппе работают не только одесситы, но и переселенцы. Репетиции проходят каждый день с утра до вечера.

К выходу на сцену молодых артистов готовит заслуженный артист Украины, ведущий солист балета Сергей Доценко. Он работает в Одесской опере с 1997 года. Начинал артист с исполнения второстепенных ролей в «Спящей красавице».

«Годы тяжёлого труда над собой превратили меня в мастера сцены, передающего свои знания будущим поколениям. Мы делаем всё возможное, чтобы поддерживать культурный фронт. Мы очень благодарны ВСУ за то, что есть возможность работать», — добавил Доценко.

Одесса News информировала, что 9 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдёт балет «Баядерка».

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ, Александр Александров/Одесса News

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