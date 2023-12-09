В Одессе на Сегедской автомобиль сбил 10-летнего мальчика

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребёнок.

По информации Главного управление Нацполиции в Одесской области, происшествие произошло вечером 8 декабря на улице Сегедской. Предварительно установлено, что водитель автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, когда тот пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными ссадинами и гематомами лица и подозрением на черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детальные обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа по расследованиям дорожно-транспортных происшествий полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Одесса News информировала о смертельном дорожно-транспортном происшествии 2 декабря в посёлке Хлебодарском Одесского района.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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