В Одесской области масштабное ДТП, 19 пострадавших доставлены в больницу

В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области столкнулись два маршрутных такси, в результате чего пострадали 19 человек.

Об этом сообщает в понедельник ГУ Нацполиции в Одесской области.

«В результате столкновения двух маршрутных такси в селе Шабо Белгород-Днестровского района пострадали, по предварительным данным, 19 человек. Они доставлены с телесными повреждениями в больницу. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством».

Сейчас на месте происшествия работают полицейские для выяснения обстоятельств ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua