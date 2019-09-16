В Одессе арестован псевдомайор СБУ-шантажист

По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 взят под стражу мужчина, подозреваемый в самовольном присвоении властных полномочий и вымогательстве.

Также судом определён размер залога почти 580 тысяч гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«С апреля 2019 года делец терроризировал врача-травматолога одесской больницы, требуя 50 000 долларов США за непривлечение к ответственности. Для этого он использовал поддельное удостоверение работника СБУ, шантажировал потерпевшего, а также угрожал подбросить врачу наркотики», — говорится в сообщении.

Отмечается, 41-летнего псевдомайора задержали во время получения очередного транша неправомерных средств.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве обеспечивали сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины, а досудебное расследование осуществляют следователи Приморского отдела полиции.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области