Что инкриминируют мэру Белгород-Днестровского

Задержанного 19 июля 2024 года сотрудниками Службы безопасности Украины и Национальной полиции мэра Белгород-Днестровского Одесской области Виталия Граждана подозревают в том, что он «отжал» у владелицы и пытался продать базу отдыха на побережье Чёрного моря.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По информации украинской спецслужбы, мэр города мог возглавлять группировку, которая пыталась незаконно завладеть местной базой отдыха, силой заставив владелицу отказаться от 50% корпоративных прав на неё.

«После этого они назначили на базу отдыха «своего» директора, который начал искать покупателей на данный комплекс. Когда покупатели нашлись, участники преступной группировки собирались «отжать» у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав», – говорится в сообщении.

Хозяйку базы отдыха предупредили, что в случае отказа её обольют кислотой, проинформировали в Нацполиции.

«Чтобы реализация сделки была успешной, мэр подобрал знакомого адвоката, подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно перед ними выдвигалось требование переоформить «отжатую» туристическую базу на потенциальных покупателей», – отметили полицейские.

Правоохранители задержали мэра при получении им $30 тыс. задатка от покупателей турбазы, заявляют в полиции.

Офис генерального прокурора добавил, что фигуранту сообщили о подозрении в организации требования передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершённое по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

45-летний Виталий Граждан занимает должность мэра города Белгород-Днестровского с октября 2020 года, на выборах баллотировался от запрещённой пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

В декабре Граждан заявлял о якобы расположенных скрытых камерах в своём кабинете.

Одесса News информировала, что в июле 2022-го глава районного совета Григорий Мельниченко обозвал Граждана «наркоманом конченым», после чего началась драка.

18 октября 2022 года СБУ пришла с обыском в кабинет Граждана в рамках двух уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. «Кроме прочего, мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесённого одному из объектов района в результате ракетных обстрелов», – сообщили в украинской спецслужбе.

Сотрудники Службы безопасности Украины 19 июля 2024 года провели обыски в здании мэрии Белгород-Днестровского Одесской области.

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