Старший следователь СБУ в Одесской области взят под стражу в зале суда

Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога для бывшего следователя СБУ в Одесской области, подозреваемого в получении $80 тысяч неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 10 июня коллегией судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) рассмотрена апелляционная жалоба прокурора САП на постановление следственного судьи ВАКС от 3 июня.

Суть жалобы состоит в том, что прокурор не согласен с решением о залоге в 340 тысяч гривен и требовал его увеличения.

По результатам рассмотрения суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляцию прокурора и увеличил размер залога до 1,5 миллиона гривен, в связи с чем подозреваемый взят под стражу в зале суда для выполнения ранее применённого постановлением следственного судьи пресечения в виде содержания под стражей.

САП напомнила, что бывший старший следователь ОВД следственного отдела Управления СБУ в Одесской области требовал и получил от гражданина иностранного государства 80 тысяч долларов США неправомерной выгоды за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение пресечения, отмену ареста имущества и банковских счетов иностранца.

Одесса News рассказывала о неблаговидных поступках других представителей правоохранительных структур в Одесской области, в частности, взятке военнослужащим, участковым инспектором пограничной службы отдела «Кодыма» Подольского пограничного отряда в размере 600 долларов США от гражданского лица за содействие в незаконном перемещении через государственную границу из Республики Молдова в Украину спортивного питания.

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