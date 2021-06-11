Одесские судьи, отменившие Стерненко 7-летний тюремный срок, ушли в отставку

Двое из трёх судей Одесского апелляционного суда, которые входили в состав коллегии, принявшей решение по делу уличного радикала Сергея Стерненко, заменив ему тюремный срок на условный, подали заявления об отставке с должности.

Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.

Заявления об отставке ВСП рассмотрел в четверг, 10 июня.

«ВСП принял решение освободить в связи с подачей заявлений об отставке Кадегроб Альбину Ивановну — с должности судьи Одесского апелляционного суда, Прибылова Вадима Михайловича — с должности судьи Одесского апелляционного суда», — говорится в сообщении на сайте ВСП.

Стерненко успел прокомментировать отставку судей на своей странице в Facebook: «Думаю, эти отставки связаны с бешеным давлением на них. Фактически моё дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, учинив меньший произвол (год условно за 1 патрон) решили уйти. Интересная ситуация».

Как сообщала Одесса News, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил уроженца Одесской области Сергея Стерненко к семи годам и трём месяцам лишения свободы, а также к конфискации половины имущества за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году.

9 апреля Одесский апелляционный суд выпустил его под домашний арест на время рассмотрения дела в апелляции, а 14 мая отказал Стерненко в отмене домашнего ареста.

31 мая апелляционный суд Одессы заменил приговор на однолетний условный срок за хранение боевого патрона.

В то же время в Приморском суде Одессы рассматривается другое дело 0 об убийстве Сергеем Стерненко Ивана Кузнецова в мае 2018 года.

Фото: Одесса News/Александр Александров

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.