Девушку радикала Стерненко допрашивали в Приморском суде Одессы

4 июня Приморский райсуд Одессы, который рассматривает дело активиста Сергея Стерненко по обвинению в причинении смерти одному из нападавших на него и его девушку Наталью Усатенко 24 мая 2018 года, допросил трёх свидетелей.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что первой давала показания Наталья Усатенко, рассказавшая, что вечером 23 мая они со Стерненко возвращались из супермаркета, когда она обратила внимание на двух неизвестных мужчин, которые шли от дома, где пара арендовала квартиру.

«Чтобы избежать встречи, мы с Сергеем изменили направление движения. Я подумала, что это может быть уже третье за несколько месяцев нападение на него», — сказала девушка.

Она показала, что первым напал на Стерненко человек, который был ближе к ней, однако сколько ударов активисту нанесли во время драки, она не видела.

«При нападении меня оттащили от Сергея и били его, стоя ко мне спиной. Я видела, что Сергей защищался и пытался блокировать их удары», — сказала девушка.

На уточняющий вопрос о ноже, которым подсудимый ударил одного из нападавших, она ответила, что не видела, как он попал в руки Стерненко.

Усатенко добавила, что когда нападавшие начали разбегаться, а Стерненко побежал за одним из них, она решила вызвать «скорую помощь». Именно тогда из соседнего подъезда вышла женщина, которая сказала, что видела, как на них напали.

Эта женщина подтвердила в суде факт нападения двух мужчин на Стерненко и Усатенко.



Суд также заслушал Ольгу Кузнецову — бывшую жену погибшего Ивана Кузнецова, которая проходит по делу как потерпевшая. Женщина сказала, что у неё и вдовы Кузнецова на иждивении дети, и обратилась в суд назначить ей от Стерненко «финансовой компенсации».

Следующее судебное заседание по делу назначено на 11 июня. Судьи допросят ещё нескольких свидетелей, в том числе человека, который помогал раненому во время нападения Стерненко остановить кровь.

Как сообщала Одесса News, экс-лидера Одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко обвиняют в превышении пределов самообороны и причинении смерти одному из двух напавших на него и его девушку. Ему инкриминируют совершение преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее одесский Апелляционный суд заменил Стерненко, осуждённому судом первой инстанции за похищение человека и пытки, 7-летний срок на 3-хлетний с испытательным сроком в год. Суд признал его виновным по статье о похищении человека. Однако наказание по ней суд Стерненко не назначил в связи с истечением срока давности совершённого преступления.

Фото: Одесса News, Укринформ

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