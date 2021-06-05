Капитан судна Гаврилов, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке, вернулся в Одессу

Капитан судна «Avant Garde» Геннадий Гаврилов, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке, вернулся домой, в Одессу.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Страна»

«Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд, наконец, его оправдал. Сейчас он уже в Одессе», — написал Кулеба.

Гаврилов ушёл в рейс на буксире «Avant Garde» с ланкийским экипажем в июле 2015 года. Судно перевозило охрану и оружие для защиты кораблей от морских налётов сомалийских группировок. Однако после смены власти на Шри-Ланке разрешения и договорённости, по которым работал «Avant Garde», объявили вне закона. После этого одессита обвинили в незаконном трафике оружия.

Одесса News писала, что в январе 2021 года в Одессу вернулись моряки, члены экипажа танкера Captain Khayyam, которые более 4 лет провели в тюрьме «Айн Зара» в Ливии, обвинённые в контрабанде горючего.

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