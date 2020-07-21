МИД установил связь с судовладельцем танкера, который подвергся нападению пиратов

К работе по освобождению захваченных пиратами у берегов Нигерии украинских моряков с танкера Curacao Trader присоединились дипломаты Посольства Украины в Греции, которые уже провели встречу с представителями компании-оператора судна.

Об этом рассказал во вторник на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

«Среди захваченных моряков — шестеро граждан Украины. Посольство Украины в Нигерии и в Великобритании уже установили связь с судовладельцем, оператором судна и занимаются освобождением наших моряков», — сказал министр.

По его словам, нападение на судно произошло на расстоянии более 200 морских миль от берега, когда судно уже закончило выход из опасной зоны. С момента захвата членов экипажа пираты на связь не выходили и требований ещё не выдвигали, поэтому все коммуникации, по словам министра, ведутся негласно.

Он также сообщил, что компания-владелец судна уже привлекла группу профессиональных переговорщиков из Великобритании, которые, собственно, занимаются освобождением людей из пиратского плена, и они уже на пути в Нигерию.

Как сообщала Одесса News, 18 июля возле берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа. Всего на корабле находилось 19 членов экипажа.