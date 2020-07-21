Холерный вибрион в Одессе не выделен

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», с целью проведения мониторинговых исследований на холеру обследован 91 пациент с острыми кишечными инфекциями и исследованы 12 проб из объектов внешней среды — 10 проб морской воды и две пробы лиманной воды.

Отмечается, что холерный вибрион не выделен.

В то же время, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе составила 93 случая, что практически соответствует уровню предыдущей недели.

При этом в возрастной структуре заболевших увеличился удельный вес детей возрастом до 17 лет и составил 63,4%. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослого населения города снизилась на 24,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно факторному анализу, большинство случаев заболеваний связаны с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых овощей и фруктов, молочных и мясных продуктов, приобретённых на стихийных рынках.

Медики напоминают о необходимости строгого соблюдения правил профилактики острых кишечных инфекций и своевременного обращения за медицинской помощью в случае заболевания.

Как сообщала Одесса News, статистические наблюдения за динамикой распространения COVID-19 в Одессе и области свидетельствуют о постепенном росте случаев заболевания коронавирусной инфекцией.