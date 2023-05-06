В Одессе проведена третья трансплантация сердца — теперь в больнице №1

В ночь на 5 мая была проведена первая трансплантация сердца в Одесской городской клинической больнице №1. Это уже третья операция по трансплантации сердца в Одессе, две предыдущие были проведены в городской больнице №10.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Как и предыдущие, эта операция была проведена бригадой врачей из Института Сердца Минздрава Украины во главе с ведущим кардиохирургом Борисом Тодуровым.

В Еврейскую больницу был доставлен пациент с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Врачи приложили максимальные усилия для его спасения, но, к сожалению, поражения были несовместимы с жизнью и констатирована смерть мозга.

Родственники пациента проявили высокое гражданское сознание и дали разрешение на трансплантацию, тем самым шанс на спасение жизни получили четыре человека, поскольку был проведён первый в Одессе забор четырёх органов.

Донорское сердце получил одессит в возрасте 59 лет, который перенёс два инфаркта и остро нуждался в трансплантации. Две донорские почки и печень доставлены в Киев для спасения жизни еще трёх человек.

Дальнейшее развитие трансплантологии на базе городских больниц Одессы позволяет продолжать спасать жизнь», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, первая операция в Одессе по трансплантологии сердца была проведена в марте, а вторая — в апреле 2023 года.

Фото: «Одесса»

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