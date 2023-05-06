Житель Одессы за 70 тыс грн сдавал врагу места дислокации систем ПВО

За госпредательство к 15 годам лишения свободы осуждён житель Одессы, который за 70 тыс грн сдавал врагу места дислокации систем ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуроры доказали, что предатель, являясь сторонником России и не отказываясь от «грязного» заработка, за вознаграждение собирал для спецслужб РФ информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

«В частности, мужчина установил и зафиксировал на видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе. При этом свою помощь предатель оценил в 70 000 гривен», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригороды областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов.

Информатора врага задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб России с помощью одного из мессенджеров. В настоящее время он находится под стражей.

Досудебное расследование осуществлялось СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Одесской области по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооружённых Сил Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура

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