Из зала одесского суда: за ограбление двух кафе парень получил 4 года тюрьмы

Суд вынес приговор жителю Кодымского района Одесской области, который обокрал два кафе в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщает Киевский отдел полиции в Одессе.

«Находясь на испытательном сроке за имущественное преступление, 23-летний парень на путь исправления не встал и вновь попал на скамью подсудимых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае этого года правонарушитель среди бела дня проник в заведение питания через незапертый пожарный вход и украл одежду персонала, инструменты и несколько бутылок вина. Позже, посетив другое кафе, под предлогом поиска работы, он дождался, когда работница заведения отвлечётся, и похитил из кассы деньги.

«Действия злоумышленника следователи квалифицировали по частям 3 и 2 ст.185 Уголовного кодекса Украины, — рассказывает начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков, — а обвинительный акт после завершения досудебного расследования направили в суд».

Суд, рассмотрев обстоятельства дела, назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и один месяц.

Как сообщала Одесса News, Раздельнянский районный суд в сентябре 2020 года приговорил жителя Ивановского района Одесской области, забившего до смерти свою мать, к 7 годам лишения свободы.