Спецслужбы Турции в Одессе похитили человека

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) задержала в Одессе члена Рабочей партии Курдистана (РПК) Ису Озера и доставила его в Стамбул.

Операция была проведена турецкими спецслужбами в пятницу, 11 сентября. Об этом сообщило информагентство Anadolu, называя курда «членом террористической организации».

По словам издания, Озер нелегальным способом бежал из Турции после того, как в отношении него был выдан ордер на арест, и «продолжил свою террористическую деятельность из Украины».

В Турции курд был внесён в «красный бюллетень» разыскиваемых преступников. Он является фигурантом нескольких судебных преследований, в том числе по обвинению в «членстве в вооружённой террористической организации», «пропаганде террористической организации» и «фальсификации официальных документов».

Как рассказали «Стране.ua» друзья похищенного 58-летнего Исы Мехмета Озера, его выкрали обманом.

«Во второй половине дня 11 сентября владелец съёмной квартиры в одесском жилом комплексе «Седьмое Небо» позвонил Озеру — тот был на работе на промрынке «Седьмой километр», и попросил его подъехать домой к 16.00 для сверки выплат по газовому счётчику. Иса Озер купил продукты в супермаркете, приехал домой, поднялся на лифте и пропал. После этого обнаружился уже в Стамбуле в наручниках и в сопровождении сотрудников турецкой разведки», — пишет издание.

Отмечается, что, по мнению друзей Озера, он не занимался терроризмом, а был вынужден эмигрировать из Турции по политическим причинам.

«Представителей партии HDP «прессуют» по всей Турции, так как их считают близкими к запрещённой Рабочей партии Курдистана», — сказали они.

В 2018 году Иса Озер эмигрировал в Украину, осел в Одессе и подал прошение о политическом убежище. О том, что его обращение принято к рассмотрению, свидетельствуют документы, которые опубликовала «Страна». Согласно документу, он имеет право легально проживать на территории Украины до 17 октября 2020 года.

Как выяснила «Страна» в СБУ, турецкая разведка давно пыталась получить Ису Озера из Украины. Для этого турецкая сторона в 2018 году прислала запрос в Украину на экстрадицию Озера на родину, но согласия украинской стороны тогда не получила.

Затем политический вектор изменился: Порошенко нашёл общий язык с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом и дал разрешение на негласные оперативные действия в Украине турецким спецслужбам.

Так, в Одессе прямо из ресторана «Али-Баба» был выкраден бизнесмен Салих Зеки Игит, а в Николаеве — турецкий журналист Юсуф Инан. Через несколько дней похищенные были доставлены в турецкие тюрьмы и получили немалые сроки за «террористическую» деятельность.

«Задержания своих политэмигрантов турки проводят вполне официально, согласовывая свои действия с СБУ, а также при помощи СБУ. После обнаружения беглецов, сотрудники МIT при участии сотрудников СБУ выезжают на место, делают засаду, потом просто скручивают их, сажают в свою машину. А потом их из Украины в Турцию вывозят частными самолётами по дипломатическим каналам. Это закрытая информация, так как большинство турецких политэмигрантов находятся в Украине совершенно легально. И если бы турецкая сторона действовала в правовом поле — то есть через запрос об экстрадиции, то дело бы затянулось надолго. И не факт, что суды разрешили бы выдать оппозиционеров туркам. Но еще при Порошенко была дана команда помогать спецоперациям турецких спецслужб. При Зеленском ничего не изменилось — турки действуют так же открыто, и нам сказано помогать в обнаружении и поимке их беглых политиков. А в случае с Исой Озером фактически было совершено преступление — этот турецкий гражданин подал украинским властям прошение на получение убежища и легально находился на территории нашей страны. Если политический вектор переменится и начнётся расследование обстоятельств похищения, то это будет не одно уголовное дело», — рассказал офицер СБУ.