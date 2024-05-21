В Одессе задержана группа рэкетиров, вымогавших несуществующие долги

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении трём участникам организованной группы по факту вымогательства, совершённого в условиях военного положения.

По информации Одесской областной прокуратуры, ранее неоднократно судимый за корыстные преступления житель Одессы организовал деятельность группы, которая занималась вымогательством у местных жителей.

«Участники группы специализировались на «выбивании» несуществующих долгов. В случае несогласия отдать деньги – преследовали пострадавших, прибегали к избиению и психологическому давлению. Также угрожали физической расправой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасаясь за свою жизнь и здоровье, жертвы отдавали деньги.

В настоящее время правоохранители уже установили трёх граждан, которым нанесён ущерб более чем на полторы тысячи долларов США.

По ходатайству прокурора подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года полицейские разоблачили двух злоумышленников, требовавших 8000 долларов США несуществующего долга у жителя Одесского района.

Фото: Одесская облпрокуратура, УСБУ в Одесской области

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