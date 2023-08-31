Одесская полиция задержала двух рэкетёров, «выбивавших» из жертвы $8 тысяч якобы долга

Полицейские разоблачили двух злоумышленников, требовавших 8000 долларов США несуществующего долга у жителя Одесского район.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, правонарушителей задержали «на горячем». Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«Установлено, что мужчины 37 и 52 лет, имея информацию о финансовых обязательствах 31-летнего жителя Великодолинской поселковой общины перед гражданином, у которого он купил за 2000 долларов США автомобиль в рассрочку, пришли к нему якобы за деньгами, но потребовали на 6000 долларов США больше, как надуманное возмещение несуществующих процентов. Сообщники давили на потерпевшего, запугивая физической расправой, а когда поняли, что такой суммы денег у мужчины нет, приказали отдать им документы на квартиру и земельный участок для переоформления с целью возмещения «долга», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что такие документы они получили, но вымогательство и угрозы не прекратили.

Противоправные действия мужчин остановили оперативники управления уголовного розыска ГУ НП в Одесской области совместно со следователями отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №2.

Правоохранители задержали злоумышленников по месту жительства потерпевшего, когда они в очередной раз приехали потребовать вернуть «долг».

«При наличии достаточных доказательств, которые собрали полицейские, следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в вымогательстве, т.е. требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Сейчас они в СИЗО.

«Следователи ходатайствуют в суде по избранию им меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал начальник следственного отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 Василий Куралов.

Как сообщала Одесса News, правоохранителями разоблачён житель Одессы, который пообещал военнообязанному за 20 000 долларов США помощь в изготовлении документов о непригодности к военной службе, а если тот не заплатит, то документы призывника по состоянию здоровья в военкомате рассматриваться не будут.

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