К школьной семье Одесской области 1 сентября присоединится 21 тысяча первоклашек

Первый раз в первый класс 1 сентября пойдёт в школы Одесской области сразу 21 тысяча учеников.

В общей сложности, обучение начнут более 270 тысяч детей, в том числе 6800 из числа внутренне перемещённых лиц, — сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Для большинства школьников учебный год начнётся в оффлайн-режиме, как того желали их родители. И я благодарю профильный департамент областной администрации, глав районов, педагогов и соответствующие службы за немалые усилия, чтобы завтра 607 школ области имели возможность начать образовательный процесс в очном режиме, с соблюдением всех требований ГСЧС по безопасности детей в укрытиях», — написал Кипер.

По словам главы ООГА, к новому учебному году увеличено количество защитных сооружений учебных заведений сразу на 325 единиц и сегодня их общее количество составляет 1267.

«Кстати, укрытия должны работать круглосуточно, днём защищать детей, ночью быть открытыми во время тревог для всех», — подчеркнул Олег Кипер.

Отмечается, что в очном формате будут работать и 475 садиков.

Первый урок в области завтра посвятят ментальному здоровью питомцев по программе Первой леди Елены Зеленской «Ты как?».

Олег Кипер призвал педагогов убедиться в мерах безопасности во время торжественных событий, «если таковые планируются», а также в первые дни учебного года провести обучение детей по эвакуации в случае опасности.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года очередная партия 8 новых школьных автобусов отправилась в Андреево-Ивановскую, Городненскую, Теплицкую, Великоплосковскую, Новоборисовскую, Степановскую, Савранскую и Песчанскую общины Одесской области.

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