Очередная партия новых школьных автобусов отправилась в громады Одесской области

Очередная партия новых школьных автобусов отправилась к общинам Одесской области.

Они будут возить детей в 8 учебных заведений Андреево-Ивановской, Городненской, Теплицкой, Великоплосковской, Новоборисовской, Степановской, Савранской, Песчанской общин, — сообщил на Telegram-канале председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Это уже третья партия школьных автобусов «Эталон» из закупленных 28. Все они украинского производства, поэтому страна выиграла дважды — украинские производства получили заказ, а дети новый транспорт», — написал глава ООГА.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 1 сентября в очном формате будут учиться почти 64 тысяч детей в 121 школе и 6 тысяч детей в 136 садах — с учётом групп кратковременного пребывания.

Фото: Олег Кипер/Telegram

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