Блинкен объявил о новом пакете военной помощи США для Украины на $250 млн

США выделяют новый пакет оборонной помощи Украине на $250 млн.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа 29 августа, пишет издание ГОРДОН.

«Этот пакет содержит важные средства, которые помогут Украине на поле боя. Он включает в себя ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн. патронов для стрелкового оружия, машины скорой помощи, подрывные боеприпасы для разминирования препятствий, а также запасные части, услуги, обучение и транспортировку», – рассказал Блинкен.

По его словам, Россия начала полномасштабную войну и может прекратить её в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения.

«Пока она этого не сделает, Соединённые Штаты, наши союзники и партнёры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется», – заверил Блинкен.

Как сообщала Одесса News, о предыдущем пакете военной помощи США на $200 млн для Украины Блинкен объявлял 14 августа. Всего США выделили $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала работы администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

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