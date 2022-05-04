Нацбанк готовит к выпуску первую монету о войне

Национальный банк начинает работу над первой монетой из серии, рассказывающей об общенациональном сопротивлении украинцев российским захватчикам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Нацбанк объявил результаты голосования за эскизы и творческие работы, посвящённые борьбе Украины с российским агрессором.

По итогам открытого народного голосования наибольшее количество голосов в номинации «Лучший эскиз» собрали работы «Единство – сила», автор Алина Малюта (Украина); «Остров Змеиный», автор Виталий Шеварев (Украина); «Призрак Киева», автор Марина Куц (Украина); «Слава Героям», автор Мирослав Грыч (Чехия); «Украина – мать героев», автор Мария Падий (Украина).

В номинации «Лучшая творческая работа» победителями стали «Берегиня», автор Алексей Шекшуев (Португалия); «Приглашаем в Чернобаевку», автор Андрей Ермоленко (Украина); «Аист», автор Екатерина Продайвода (Украина); «Слава Героям!» и «Героям Слава!» — оба авторства Андрея Ермоленко (Украина).

Рассмотрев все поступившие на конкурс эскизы и учитывая результаты народного голосования, Национальный банк начинает работу по созданию первой монеты из серии, которая будет рассказывать об общенациональном героическом сопротивлении украинцев российскому захватчику.

«В условиях войны украинский народ демонстрирует абсолютное и несокрушимое единство. … Именно поэтому наша монета будет называться «В единстве – сила». Сила, отражающая всенародное единение украинцев в борьбе против российского агрессора, а также международную поддержку, которую оказывает Украине весь мир», – прокомментировал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Планируется, что одна сторона монеты будет воспроизведена по мотивам эскиза «Единство – сила» Алины Малюты, другая – по мотивам эскиза «Помощь стран-партнёров» Сергея Топкина, также принимавшего участие в конкурсе.

В Нацбанке добавили, что другие эскизы и творческие работы также будут реализовываться в нумизматической продукции Украины (памятных монетах, медалях, сувенирных банкнотах и ​​т.п.).

Отмечается также, что в голосовании, которое длилось с 5 по 20 апреля, приняли участие почти три тысячи граждан. Выбор можно было сделать среди 80 работ от 35 участников конкурса.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк в ноябре 2020 года ввёл в обращение памятную монету «Государственная пограничная служба Украины» номиналом 10 гривен.

Фото: Нацбанк Украины

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