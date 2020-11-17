Нацбанк вводит в обращение монету «Государственная пограничная служба Украины»

Национальный банк 19 ноября вводит в обращение памятную монету «Государственная пограничная служба Украины» номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что «памятная монета «Государственная пограничная служба Украины» посвящена правоохранительному органу специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в её прилегающей зоне и исключительной (морской) экономической зоне. Одной из обязанностей Государственной пограничной службы Украины является участие во взаимодействии с Вооружёнными Силами Украины и другими воинскими формированиями в отражении вторжения или нападения на территорию Украины вооружённых сил другого государства или группы государств».

На аверсе монеты размещены: вверху — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись «Украина»; в центре — эмблема Государственной погранслужбы Украины; внизу надписи — 10/гривен/2020; стилизованные ветви: лавровая (справа), калиновая (слева). Логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины размещён внизу слева.



На реверсе монеты размещены: вверху надписи — Государственная/пограничная/служба Украины, под которыми — очертание карты Украины, внизу — символический пограничный столб, справа и слева — композиции, символизирующие деятельность Государственной пограничной службы в воздухе, на суше и на море.

Монета «Государственная пограничная служба Украины» из сплава на основе цинка выходит номиналом 10 грн и тиражом 1 млн штук.

Как сообщала Одесса News, с 5 мая Нацбанк ввёл памятную монету, посвящённую увековечению памяти и победе во Второй мировой войне. Монета достоинством в 5 гривен, выполненная из нейзильбера, продавалась в отделениях банков по цене 40 гривен.